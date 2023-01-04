'Vezneciler kedisi'nin ölümüne 2 yıl 8 ay hapis istemi
İstanbul Vezneciler metro istasyonunda pitbull cinsi köpeği saldırtarak bir kedinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi hakkında dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 8 aya kadar hapis istendi.
İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen "Patates" isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında iddianame hazırlandı. 2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği kedi, pitbull saldırısı sonrası yaralanmış ve veterinerdeki çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.
KAMERA KAYITLARI EKLENDİ
NTV'de yer alan habere göre, olayla ilgili iddianame hazırlandı. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti. Dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi. Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.
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