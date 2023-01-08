Gezi eylemlerinde şiddet kullanan polis, emniyet müdürü yapıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Gezi Parkı eylemlerinde gaz fişeğiyle yaralandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ‘bombalı araç’ gerekçesiyle gözaltına alınan Aydın Aydoğan’a kötü muamele yapıldığı için soruşturma açılması gereken polis memurlarından Kenan Şaban Süzgün’ün Kasım 2022’de 1’inci sınıf emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıktı.

Diken'den Canan Coşkun’un haberine göre Aydoğan, Erdoğan hakkında 2013 yılında suç duyurusunda bulunmasının ardından polisler tarafından evinin yakınlarında gözaltına alınmış kendisini aracıyla takip etmesini isteyen polisler bir süre sonra bombalı araç ihbarı yapılan bir yerde durmaları gerektiğini söyleyip durmuşlardı. Bu esnada Aydoğan, gerekli olabileceğini düşünerek kendisini olay yerine getiren polislerin fotoğrafını çekti. Aydoğan’a ilk darp burada başladı.

Polisler tarafından yere düşürüldüğünü ve yerdeyken karnına ve sırtına tekme atıldığını belirten Aydoğan, olay yerindeki insanların tepkisi üzerine şiddetin durduğunu ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındığını söyledi. Daha sonra bu rütbeli polisin diğer polislere “Bunun canını almayın, gelip ben alacağım” dediğini aktaran Aydoğan, kendisi hakkında terörden işlem yapılması talimatı verildiğini anlattı.

Aydoğan, Bahçelievler’deki Kocasinan Polis Merkezi’ne götürüldüğü ve uzun süre ters kelepçeyle tutuldu. Su verilmeyen ve tuvalete gitmesine izin verilmeyen Aydoğan, bir süre sonra aralarında müdürlerinin de olduğu kalabalık bir grup polis tarafından darp edildi. Müdür, bu esnada Aydoğan’ın boynunu sıkarak “Sen kimsin cumhurbaşkanını şikayet ediyorsun” dedi ve “Adaleti sağlıyoruz” dedi.

BOMBALI ARACI KENDİSİNİN GETİRDİĞİNE DAİR İFADE İMZALATMAK İSTENİLDİ

Aydoğan’a daha sonra bombalı aracı bulunduğu yere kendisinin getirdiğine dair hazır bir ifade imzalatılmaya çalışıldı.

Aydoğan, serbest bırakılmasının ardından kötü muamelede bulunan polisler hakkında da suç duyurusunda bulundu. AYM takipsizlik kararı verilerek kapatılan dosyada polislerin ‘kötü muamele yasağını’ ihlal ettiğine hükmetmişti.

AYM, Nisan 2022’de verdiği kararda, polisler hakkındaki kapatılan dosyanın yeniden açılmasını ve ihlal nedenlerini ortadan kaldıran bir karar verilmesi gerektiğini belirtmişti. Aydoğan’a ayrıca 45 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

AYM’nin kararı gereği, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kapatılan dosya Bakırköy Başsavcısı Ekrem Aydıner tarafından yeniden açıldı. Aydıner, yakalama tutanağında imzası bulunan polisler Kenan Şaban Süzgün, Vural Duran, Hafız Osman Güven, Selim Kop, Hakan Eser ve Mustafa Ünver’in görev yerlerinin bildirilmesi için 14 Kasım 2022’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Emniyet, 16 Kasım’da Aydıner’e yolladığı cevapta polislerin adres bilgilerine ulaşamadığını belirtti. Yazıda, polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevliyken 1 Kasım 2022’den itibaren Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atandığı kaydedildi.

Selim Kop’un Trabzon’da, Hakan Eser’in de Kayseri’de görevlerine devam ettiği aktarıldı. İfadesi alınan polisler arasında eski Bahçelievler Emniyet Müdürü Süzgün yer almadı.