Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet'in en önemli yılında iki kadim kente hizmet edecekler

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcıları olarak seçilmesi hakkında; "Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki ikinci başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de iki kadim kente de hizmet verecekler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu törende açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

BU ÜLKEDE HİÇBİR AYRIM YAPMAYACAĞIZ

Kadın erkek eşitliği, her evde huzurun ve bereketin olması, adalet için, hukuk için, dezavantajlı gruplar için, başı açık-kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için, kucaklaşmak için, halk için, millet için iktidar. İstanbul'u da Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama kimse endişelenmesin, oy versin vermesin nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin.

HİÇ KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK

Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Kul hakkını gözeteceğiz. Atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimize görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için.

BELEDİYE BAŞKANLARMIZ HİÇBİR AYRIMCILIK YAPMIYORLAR

Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'a hizmet veriyor. Ama Ekrem Başkanla beraber bütün başkanlarımız depremde soluğu hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar.

EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK DA GÖREVİNİ YAPACAK

Osmanlı'nın başkenti İstanbul hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. O zaman İstanbul'a hizmet ederken önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve hedef İstanbul, hedef Türkiye, hedef büyüme, hedef kalkınma diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek.

İKİ BAŞKENTE DE İKİ KADİM KENTE DE HİZMET VERECEKLER

İkinci cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki ikinci başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de iki kadim kente de hizmet verecekler.

BU MİLLETE SÖZÜM VAR

Sevgili İstanbullular zor durumda olduğunuzu, geçim sıkıntısını, işsizliği biliyorum. Malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, Hazine'den çalışan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum, Kılıçdaroğlu gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum, büyük mücadeleler verdiklerini de veriyorum. Benim tek güvencem bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Birlikte hak, hukuk, adalet için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz.

EKREM BAŞKANI HEPİHİNİZ HUZURUNDA YÜREKTEN KUTLUYORUM

Ekrem Başkan uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak hizmet yaptı. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum.