Eski YSK Başkanından Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Üçüncü defa aday olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde aday olması bir süredir siyasetin önemli tartışma başlıklarından birisi…

Muhalefet, Anayasa’da yer alan bir kişinin en fazla 2 kere Cumhurbaşkanı olabileceğine yönelik amir hükmü hatırlatarak, Erdoğan’ın üçüncü kez seçime katılmasının mümkün olmadığını belirtiyorlar.

AKP ise, sistem değişikliği olduğunu ileri sürerek, Erdoğan’ın görev süresini tamamlamadığı tezini savunuyor.

Bütün bu tartışmaların ortasında, Yüksek Seçim Kurulu, Erdoğan’ın yaptığı adaylık başvurusunu kabul etti. Bazı siyasi partiler de, adaylığın iptal edilmesi için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

ESKİ YSK BAŞAKNI ALGAN: ÜÇÜNCÜ DEFA ADAY OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Eski Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuştu. Uğuroğlu'nun, "2014 ve 2018'de iki kez seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü defa aday olup olamayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Algan şu yanıtı verdi:

"Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağı konusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce dile getirmişti. Tecrübelerime dayanarak sizin söylediklerinizle ilişkilendirdiğimde üçüncü defa aday olamayacağını düşünüyorum.

Ancak Meclis erken seçim yapar aday olması için. 3 Kasım 2002 seçimlerinde de Tayyip Bey milletvekili olabilir mi olamaz mı tartışması vardı.

2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 11'inci maddesi, Türk Ceza Yasasının 312'nci maddesinden mahkûm olanların milletvekili seçilemeyeceğini söylüyor. O zaman Tayyip Bey kendisini İstanbul birinci bölge birinci seçim çevresinden ilk sırada aday gösterdi. Bu şekilde geçici milletvekili listesinde yer aldı. O zaman seçime girebilir mi giremez mi konusu sorun oldu. Kuruldaki oylamada 3 girer, 3 giremez oyu geldi. 7 asil üye olmamız hasebiyle son oy benimdi. Ben de giremez deyince 3 Kasım 2002'de seçime giremedi. Böyle yoruma muhtaç olmayan açık maddelerde yorum yapılamaz.

Tayyip Bey'in Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden aldığı cezada Türk Ceza Kanunun un 312'nci maddesiydi. Bunu inkâr etmek görevi kötüye kullanmak demektir.

İktidar ve muhalefet o zaman 'seçime girer' oyu verenler hakkında herhangi bir işleme gitmedi. 3 Kasım 2002'de 'seçime girer' diyenler hakkında suç duyurusunda bulunsalardı veya savcılık resen hareket etseydi bugün kimse farklı düşünemezdi. YSK hukuku kabul ederdi."