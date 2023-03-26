Mansur Yavaş'ın uyarısını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu böyle anons etti: 'Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış'

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu'na sık sık 'cumhurbaşkanım' ifadeleriyle hitap eden Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış" uyarısını hatırlayarak açılış anonsunu "Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" sözleriyle yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık katıldığı temel atma törenlerini eleştiren İmamoğlu; "Bu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21. yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek; "Betona bak, betona bak" diyerek açılış yapılmaz. Pazara gelirsiniz 'marula bak' dersiniz, 'betona bak' denmez. Deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsür sene oldu. Bu milletin aklıyla dalga geçilmez" diye konuştu.

İmamoğlu, Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı yönünde iddialar ve tartışmalar hakkında şöyle konuştu:

"Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeyi yönetmek için. İyi bir yönetici olmak için vermeniz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim. En önemli sınav insanlık sınavı. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten oy isteyeceğim her vatandaşımızdan"

Ekrem İmamoğlu törende açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

CUMHURBAŞKANI VARKEN BAŞKA BİR MAKAM SAYILMAZMIŞ

Dün Mansur Başkanım güzel bir uyarı yaptı. Ben de o uyarıyla birlikte bugünkü buluşmayı başlatmak istiyorum.

Dedi ki: Yıllar önce bir Belediyeler Birliği toplantısına katıldığımda orada bulunan konuklarımızın arasında cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış.

Bende onun yaptığını yapıyorum. Sayın cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

RAMAZAN AYI BAŞKASININ DERDİNİ KENDİ DERDİN BİLMEK DEMEKTİR

Ramazan ayı başkasının derdini kendi derdin bilmek demektir. Tam da bu güzel toprakların duygularına uygundur. Başkalarının derdini bilme karakterini son yıllarda ne yazık ki bir kısım unuttuk. Deprem gibi felaket anlarında hatırlıyor sonrasında yavaş yavaş unutuyoruz. Böyle değiliz. Bütün kalbimle bu sefer farklı olmasını yürekten diliyorum. Bu asil karakterimizden asla vazgeçmeyelim. Bu ülkeyi halden anlayanlar, insanını ayırt etmeden koşanlar yönetsin. O zamanlar geldi diye düşünüyorum.

BU ŞEHİRDE 3 KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Ev kadınlarımızız yüzde 86'sı son 6 ayda kendi ihtiyacı için alışveriş yapmamış. Ev kadınlarının yüzde 34'ü evde yalnızken doğalgaz kapatıyor. Bu şehirde 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor. Bu gördüğünüz güzel alanın bir kısmını İBB Kadın olarak da hizmete açıyoruz.

İTİRAZ EDEN KENDİ KADIN YÖNETİCİLERİ DAHİ SOSYAL MEDYADA FANATİKLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLİYOR

Görevi şiddeti engellemek olanlar bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları siyasi pazarlık meselesi haline getiriyorlar. Bu acı fotoğrafı çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Onların yaptığı insanlık mıdır, yöneticilik midir, asla değildir. Konu kadınlar olunca 3-4 erkek bir araya gelip karar almayı, yasa çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Ne derdiniz var kadınlarla? Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatikler tarafından linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Bunu da değiştireceğiz.

BİR BABA KIZINI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYORSA MİLLETİ DE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIR

Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış, 6284 sayılı kanun bizim kırmızı çizgimiz demiş. Doğru demiş, ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Bizde doğruya doğru, eğriye eğri. Bu akıl aynı siyasi baskılarla İstanbul Sözleşmesi’ni de kaldırmıştır. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi sayın Cumhurbaşkanı’nın kendi kızı dahi kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin.

CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU İNSANLIK SINAVINI BİNLERCE KEZ GEÇTİ

Milletin aklını dinleyen güzel iş yapıyor. Kendi aklını millete dayatan da millete zulüm çektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanım için oy istiyorum. Herkesi muhakkak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye davet ediyorum. Bizim cumhurbaşkanı adayımız merhametiyle, adaletiyle insan. Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor bu ülkeyi yönetmek için. İyi bir yönetici olmak için vermeniz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim. En önemli sınav insanlık sınavı. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten oy isteyeceğim her vatandaşımızdan.

PAZARA GELİRSİNİZ; 'MARULA BAK' DERSİNİZ, 'BETONA BAK' DEMEZSİNİZ

Çağdaş bir proje daha geliyor. Şu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21. yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek; "Betona bak, betona bak" diyerek açılış yapılmaz. Pazara gelirsiniz 'marula bak' dersiniz, 'betona bak' denmez. Deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsür sene oldu. Bu milletin aklıyla dalga geçilmez. Gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor. Sayın cumhurbaşkanım açılışını inşallah bu sene beraber yaparız.

16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ, 86 MİLYON İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bizim iktidarımız 86 milyon vatandaşımız. Belediye başkanı olduğumuzda sayın genel başkanımız rozetinizi değiştirin, Türk bayrağı yapın dedi. 16 milyon için çalışıyoruz. 86 milyon için çalışacağız. Şu 40 küsür günde inşallah fazla zarar vermezler. Defne Belediye Başkanımız mesaj atıyor: "Buranın temeli yok" diyor.