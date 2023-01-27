‘Kılıçdaroğlu çıkışı’ istifa getirmişti: Meral Akşener’in Cihan Paçacı sözleri ortaya çıktı!

Cihan Paçacı'nın istifasını 6'lı masada liderlerle konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener'in sözleri ortaya çıktı.

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‘Kılıçdaroğlu çıkışı’ istifa getirmişti: Meral Akşener’in Cihan Paçacı sözleri ortaya çıktı!

Muhalefet kanadında adaylık mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.

Paçacı, kendi partisindeki eğilimin Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda diretmesi halinde İyi Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından Paçacı, istifa ettiğini duyurdu. Üstelik bu istifa, 6'lı masanın İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen 11'inci toplantı sırasında oldu.

"DEFALARCA UYARDIM, İSTİFASINI KABUL ETTİM"

Gazeteci Zafer Şahin'in CNN Türk canlı yayınında verdiği kulis bilgisine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticilerini bu konu hakkında defalarca uyardı.

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Akşener'in toplantı sırasında masadaki liderlere Cihan Paçacı'nın istifası hakkında ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Parti yöneticilerinin tartışma yaratacak açıklamalardan kaçınmaları gerekir. Bu uyarıyı defalarca yaptım. Cihan beyin açıklamalarını da bu çerçevede değerlendiriyorum, istifasını kabul ettim."

SAYMAZ: LİDERLERİN PAÇACI'NIN AÇIKLAMASINDAN HABERİ YOKTU

İsmail Saymaz ise Cihan Paçacı'nın açıklamaları ve ardından istifasıyla ilgili olarak, "Toplantı başlarken, hiçbir liderin İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın açıklamalarından haberi yoktu. Liderler bu demeci de Paçacı’nın istifasını da Akşener’den öğrendi. Akşener, toplantıda 'Bu açıklamalar benden habersiz yapıldı. Şimdi gördüm ve kendisinin istifasını aldım' dedi." bilgisini paylaştı.

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