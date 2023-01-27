İsmail Saymaz: Millet İttifakı, adayını 13 Şubat’ta açıklayacak

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen 11. toplantısında hiçbir ismin adaylık için dile getirilmediğini ve ittifakın adayının 13 Şubat tarihinde açıklanacağını yazdı.

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İsmail Saymaz: Millet İttifakı, adayını 13 Şubat’ta açıklayacak

İsmail Saymaz, Cihan Paçacı'nın açıklamaları ve ardından istifasıyla ilgili olarak, "Toplantı başlarken, hiçbir liderin İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın açıklamalarından haberi yoktu. Liderler bu demeci de Paçacı’nın istifasını da Akşener’den öğrendi. Akşener, toplantıda 'Bu açıklamalar benden habersiz yapıldı. Şimdi gördüm ve kendisinin istifasını aldım' dedi." bilgisini paylaştı

"Toplantıda Altılı Masa’nın Millet İttifakı’na dönüşmesine karar verildi. Herhangi bir cumhurbaşkanı adayının adı dile getirilmedi. Ne Kılıçdaroğlu kendi adını, ne de Akşener bir başka adayı masaya getirdi. İsim konuşulmadı." diye yazan Saymaz, toplantıdan sonra yayınlanan bildiride cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi olarak “Altı partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz” cümlesine yer verildiğine dikkati çekti. Saymaz, “Bu ifade adayın kim olacağına anketlerin değil, liderlerin karar vereceğini gösteriyor. Çoklu aday ihtimalinin ortadan kalktığı söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Saymaz, “Liderler 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki toplantıda adayın belirlenmesinde ve açıklanmasına anlaştı” dedi.

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