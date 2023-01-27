Selahattin Demirtaş Twitter hesabından IBAN paylaşıp yardım istedi

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına karşı "Hazinemiz halkımız" adlı bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli davada, "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurularını reddettiğini hatırlattı.

"TARİHİMİZİN EN GÖRKEMLİ SEÇİM KAMPANYASI"

Söz konusu kararla anayasal bir hak olan Hazine yardımının bloke edilerek HDP'nin seçim çalışması yürütemez hale getirilmek istendiğini belirten Günay, "Bugün, 'Hazinemiz halkımız' kampanyasını halkımızın yoğun destek ve dayanışma talepleri üzerine başlatıyoruz. Halkımızın gücü ve dayanışmasıyla tarihimizin en görkemli seçim kampanyasını yürüteceğiz." dedi.

KAMPANYA SEÇİMLERE KADAR DEVAM EDECEK

Kampanyayı eş genel başkanlar ve milletvekillerinin bağışlarıyla başlattıklarını ifade eden Günay, ardından örgütlü bulundukları bütün il ve ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyledi. Günay, şunları kaydetti: "Amacımız 3-4 ay boyunca sürdüreceğimiz bu kampanya boyunca en az 6 milyon seçmenimize ulaşmaktadır. İlçe ilçe köy köy bu çalışmaları yaygınlaştıracağız. 1 Şubat ile 21 Mart arası 3 milyon kişiye, 21 Mart'tan seçimlere kadar da en az bir 3 milyon kişiye daha ulaşmayı amaçlıyoruz."

DEMİRTAŞ'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da kampanyayla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kampanyaya destek çağrısı yaparak IBAN bilgileri paylaşan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "HDP seçmenlerinin vergilerinden oluşan Hazine payına el koyanlara bir cevap verseniz ne güzel olur. Gücünüze göre ister 1 lira ister 100 bin lira."