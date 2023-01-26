Altılı Masa'nın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına AKP'den ilk tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, altılı masanın "Erdoğan'ın aday olması mümkün değildir.” açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Altılı Masa'nın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına AKP'den ilk tepki

Altılı Masa bugün 11. toplantısını İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Toplantı sonrası ortak bir açıklama yapılırken; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı ilk kez Altılı Masa tarafından dile getirildi. 

Altılı Masa'nın 11. toplantısı sonrası 'cumhurbaşkanı adayı' açıklamasıAltılı Masa'nın 11. toplantısı sonrası 'cumhurbaşkanı adayı' açıklamasıSiyaset
Altılı Masa'nın son toplantısından satır araları: 'Erdoğan aday olamaz' çıkışı, tepkilerin sonucu'Altılı Masa'nın son toplantısından satır araları: 'Erdoğan aday olamaz' çıkışı, tepkilerin sonucu'Siyaset

AKP'DEN İLK TEPKİ 

Altılı Masa'nın bu çıkışına AKP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, ''Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. 'Erdoğan’ı yeneceğiz' dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz'' diye yazdı. 

''ANAYASA ORTADA, YASA AÇIK''

Dağ paylaşımının devamında ''Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız'' ifadelerini kullandı.

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