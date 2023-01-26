Cihan Paçacı'nın istifası sonrası İYİ Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz olduğunu ileri sürmüş, CHP Lideri'nin diretmesi durumunda altılı masanın çoklu aday formülüne dönebileceğini söyleyerek "İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. '2. tura kalanı destekleyin' diyebilir'' ifadelerini kullanmıştı.

Paçacı tepkilerin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İstifaya ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, ''Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı’nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür.

Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir'' ifadelerini kullandı.

“ALLAH’IN İZNİYLE, MAYISLAR BİZİMDİR”

Zorlu ayrıca ''İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. Ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır. Allah’ın izniyle, Mayıslar bizimdir! Saygılarımızla'' diye yazdı.