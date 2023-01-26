CHP'li Sümer: AKP iktidarı Adana'nın uyuşturucuya teslim olmasına göz yumuyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana’da, ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığı ve özellikle demografik yapıyı bozan mülteci sorunu nedeniyle artan uyuşturucu kullanımını konusunu” Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine Taşıdı.

AKP İKTİDARI ADANA’NIN UYUŞTURUCUYA TESLİM OLMASINA GÖZ YUMUYOR

Orhan Sümer, AKP iktidarının Adana'nın uyuşturucuya teslim olmasına göz yumduğunu belirtti ve şehirde yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

“Adana Emniyeti büyük bir özveri ile Adana’da uyuşturucu operasyonları düzenliyor. Yine bu hafta içerisinde yakalanan 181 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 16-22 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 150 farklı olayda 181 kişiyi yakaladı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı. Adana’da bu kadar çok uyuşturucu operasyonunun yapılması kentimizin bir anlamda uyuşturucu batağına saplanmak üzere olduğunun kanıtıdır. İktidar özellikle sınır şehirlerinde uyuşturucuyla mücadelede kaynağa inmeyi ve bataklığı kurutmayı tercih etmelidir.”

TORBACILAR YAKALANIYOR BARONLAR KOLLANIYOR

CHP’li Sümer, “Adana’da uyuşturucu kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığı ve özellikle demografik yapıyı bozan mülteci sorunu nedeniyle Adana’mızda gençlerimiz sentetik uyuşturucu tuzağının ağına düşüyor. Neredeyse her hafta Adana’da uyuşturucu operasyonları yapılıyor ancak bu operasyonlarda sadece torbacılar tutuklanıyor. Baronlar ise adeta kollanıyor” ifadelerini kullandı.

ADANA GENÇLİĞİ UYUŞTURUCU TEHDİDİ ALTINDA

Orhan Sümer “Adana uyuşturucunun geçiş noktası haline getirilmek isteniyor. Geçen Hafta yapılan aramalarda 9 bin 383 adet sentetik ecza, bin 811 gram esrar, bin 241 gram sentetik kannabinoid, 344 gram metamfetamin, 165 gram eroin, 18 adet captagon hap, 14 gram kokain, 11 adet ectasy hap, 6 kök kenevir, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatız tüfek ele geçirildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Ayda bir kere bu rakamlar ve daha fazlası ele geçiriliyor. Adana gençliği uyuşturucu tehdidi altındadır. İktidarın özellikle sığınmacı politikası ve düzensiz göç ile demografik yapının değiştiği illerde denetimleri arttırması, İşin planlayıcıları ve ağababalarını yakalaması gerekmektedir.” dedi

Kaynak: Gerçek Gündem