Mustafa Varank'tan bir gazeteciye daha dava

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emlak Konut'un Bodrum'daki 180 bin metrekarelik deniz manzaralı arsa ihalesini kuzeni Sedat Varank'ın şirketine verdiği iddiasını haberleştiren gazetecilere dava açmaya devam ediyor.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve muhabir İsmail Arı’ya dava açan Varank, son olarak T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a dava açtı.

Bianet’in haberine göre, Bakan Varank’ın suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan Akın hakkında “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla soruşturma başlattı.

'İTİBAR SUİKASTİ' YAPILMIŞ

Bakan Varank, avukatı aracılığıyla savcılığa yaptığı şikâyette haberde hedef alındığını, bir takım asılsız iddia ve ithamlarda bulunulduğunu iddia etti.

Haberin itibar suikastı maksadıyla kaleme alındığını savunan Bakan Varank, arsa ihalesinin kamuoyunun bilgisine açık şekilde açık ihale ile herhangi bir usulsüzlük olmaksızın gerçekleştirildiğini ifade etti.

SANSÜR YASASINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Bakan Varank, ayrıca Ekim 2022’de yürürlüğe giren sansür yasasını hatırlatarak, internet sitelerinin de artık Basın Kanunu kapsamında olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade veren Doğan Akın, Bakan Varank’ın şikâyet dilekçesindeki iddiaların hiçbirinin haber metninde olmadığını söyledi. Akın, Bakan Varank’ın usulsüzlük ve ihaleyle ilgili suçlandığı yönündeki iddiasının da doğru olmadığını belirtti.

Haberin bir kamu kuruluşu olarak Emlak Konut’un Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamanın duyurulmasından ibaret olduğunu kaydeden Akın, suçlamaları kabul etmedi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianameyi hazırlayan savcı Osman Çoşkunpınar, haberin bir bütün olarak değerlendirildiğinde Bakan Varank’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu belirterek, Akın’ın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Dava İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İDDİANAMEDE SOYADI YANLIŞ YAZILMIŞ

Öte yandan, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Doğan Akın hakkında açılan davaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.