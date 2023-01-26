CHP Erzurum’da Kur’an-ı Kerim dağıttı

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacı, Kur’an-ı Kerim yakarak büyük tepkilere yol açmıştı.

Bu durumu kınamak isteyen CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kur’an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı.

SALDIRI KINANDI

Burada açıklama yapan Başkan Dülger, Kur'an-i Kerim'e yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA