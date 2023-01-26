CHP Erzurum’da Kur’an-ı Kerim dağıttı
İsveç’te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Lala Paşa Cami önünde vatandaşlara Kur’an-ı Kerim dağıttı.
İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacı, Kur’an-ı Kerim yakarak büyük tepkilere yol açmıştı.
Bu durumu kınamak isteyen CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kur’an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı.
SALDIRI KINANDI
Burada açıklama yapan Başkan Dülger, Kur'an-i Kerim'e yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
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