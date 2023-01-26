Meteoroloji'den İzmir için kritik uyarı: Sel ve hortum geliyor!

Son dakika haberi... Meteoroloji’den yapılan uyarıda İzmir’de bu gece saatlerinde itibaren beklenen yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceği, kıyı şeridinde ise hortum riski olduğu ifade edildi.

Meteoroloji'den İzmir için kritik uyarı: Sel ve hortum geliyor!

İzmir’de bu gece saatlerinden itibaren beklenen yağışla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir’in Ödemiş, Kiraz ve Beydağ gibi doğu ilçelerinde kuvvetli, bu ilçeler dışında İzmir il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk gibi ilçelerde yerel olarak aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

HORTUM RİSKİ BULUNUYOR

Çok kuvvetli ve yerel olarak aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli fırtına, dolu yağışının da yaşanabileceği belirtilen açıklamada, kıyı şeridinde hortum riskinin olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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