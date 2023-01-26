YSK Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.
Üyeliğe Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi. Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.
Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.
YSK'NİN YENİ BAŞKANI AHMET YENER
Seçim sonucunda YSK'nin yeni başkanı görev süresi dolan Muharrem Akkaya'nın yerine Ahmet Yener seçildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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