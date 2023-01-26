YSK Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi

Üyeliğe Danıştay'dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay'dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK'de tören düzenlendi. Yeni 5 üye, törende yemin ederek göreve başladı.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

YSK'NİN YENİ BAŞKANI AHMET YENER

Seçim sonucunda YSK'nin yeni başkanı görev süresi dolan Muharrem Akkaya'nın yerine Ahmet Yener seçildi.

Kaynak: Gerçek Gündem