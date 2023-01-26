YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 yeni üyesinin yemin töreninin ardından başkan seçimi yapıldı. Seçim sonucunda YSK'nin yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

2011'den bu yana Yargıtay'da görev yapan Yener, 1966 Beypazarı doğumlu.

Ankara İmam Hatip Lisesini bitiren Yener, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra birçok kentte hakimlik görevlerinde bulundu.

2011'De Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürdü.

"İş kazaları ve meslek hastalıkları" üzerine çalışmalar yapan Yener, YSK'nın yeni başkanı olarak göreve başladı.

AHMET YENER, SAYIŞTAY BAŞKANI METİN YENER'İN ABİSİ

Ahmet Yener, aynı zamanda Sayıştay Başkanı Metin Yener’in abisi.

Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürü olarak da görev yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem