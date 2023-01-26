YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

2023 seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. Ahmet Yener, aynı zamanda Sayıştay Başkanı Metin Yener’in abisi. Peki Ahmet Yener, kimdir?

Son Güncelleme:
YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 yeni üyesinin yemin töreninin ardından başkan seçimi yapıldı. Seçim sonucunda YSK'nin yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

2011'den bu yana Yargıtay'da görev yapan Yener, 1966 Beypazarı doğumlu.

Ankara İmam Hatip Lisesini bitiren Yener, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra birçok kentte hakimlik görevlerinde bulundu.

2011'De Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürdü.

"İş kazaları ve meslek hastalıkları" üzerine çalışmalar yapan Yener, YSK'nın yeni başkanı olarak göreve başladı.

AHMET YENER, SAYIŞTAY BAŞKANI METİN YENER'İN ABİSİ

Ahmet Yener, aynı zamanda Sayıştay Başkanı Metin Yener’in abisi.

Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürü olarak da görev yapmıştı.

YSK Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildiYSK Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Yeni YSK başkanı belli oldu! Güncel 26 Ocak 2023 15:49
Metin Lokumcu davasında Prof. Dr. Fincancı dinlendi Güncel 26 Ocak 2023 15:14
Ataol Behramoğlu’na ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davasında beraat Güncel 26 Ocak 2023 15:06
CHP'li Gürer'den kuraklık uyarısı: Çiftçinin zararı karşılanmalı Çevre 26 Ocak 2023 14:39
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam' Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler EYT ile birlikte emekli olabilecekler
EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu? EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!