Sinan Ateş cinayetinde MHP'li isim konuştu: FETÖ'yü suçladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, cinayetin işlendiği 30 Aralık tarihinden bu yana firari. Nerede olduğu, yakalanmasına yönelik nasıl bir çalışma yürütüldüğü hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor. Özyağcı hakkında ortaya atılan iddialardan biri MHP’ye tahsisli çakarlı bir araçla Artvin’in Hopa üzerinden Gürcistan’a kaçırıldığı oldu.

Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Doğukan Çep’in de firari olduğu dönemde, memleketi Hopa üzerinden sık sık Gürcistan’a gidip geldiği biliniyordu. KRT TV’den Sultan Eylem Keleş'in Hopa’dan ulaştığı yerel kaynaklara göre Çep’in Gürcistan’a kaçmasına yardım eden kişi MHP Artvin Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse. Çep’in adının Sinan Ateş suikastıyla duyulmasının ardından Köse’nin yakın çevresine “Biz bunun böyle işler yaptığını bilmiyorduk. Geldi bizde de kaldı, bizi Gürcistan’a geçirin dediler, biz de geçirdik” dediği öne sürüldü.



Öte yandan MHP Hopa İlçe Başkanı Cengiz Köse, Çep’i kaçırdığı iddialarını reddetti ancak Çep ile firari olduğu dönemde Hopa’da görüştüklerini kabul etti.

Köse şunları söyledi:

“Doğukan Çep’le 2018 yılında Hopa’da bir kafede otururken şansa tanıştık. Hopalı gençlerle oturuyordu, ben ilçe başkanı olduğum için beni tanıştırdılar. Gittiğimde selam verdiler, ‘başkan buyurun’ dediler. O kadar görüştük. Kendisini yakınen ya da şahsen tanımıyorum. Sadece spontane gelişen öyle bir oturup görüşmüşlüğümüz var. O kim ki ben onu evimde misafir edeceğim? Biz cinayette adını duyunca anladık ki bu adam o adammış. Cinayet işlediğini bilsem, Hopalı da olsa ben Emniyet’e söylemez miyim?”

FETÖ’YÜ SUÇLADI

Çep’in Gürcistan’a kaçıran ve yardım edenlerin Gülen Cemaati üyeleri olabileceğini söyleyen Köse, cinayetin arkasındaki siyasi gücün de cemaat olduğunu öne sürdü. Çep’in cemaatin talimatı doğrultusunda para karşılığında cinayeti işlediğini iddia eden Köse, Çep için “Maalesef bizim içimizden, Hopa’dan çıktı bu kişi” dedi.