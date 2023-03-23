Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’" başlıklı yazısını beğendi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni

Gazeteci Barış Terkoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski özel kalem müdürünün evinde iki ay önce düzenlenen toplantının detaylarını anlattığı yazı gündem oldu.

Terkoğlu: Yalıdaki masa 'Erdoğan kazansın' istiyordu, Kılıçdaroğlu'nun sözleri tüylerini ürpertiyordu; şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyorTerkoğlu: Yalıdaki masa 'Erdoğan kazansın' istiyordu, Kılıçdaroğlu'nun sözleri tüylerini ürpertiyordu; şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyorGündem

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Terkoğlu, yazısında "Yalıdaki masa, 'Erdoğan kazansın' istiyordu. Kılıçdaroğlu’nun '418 milyar doları alacağım' sözleri tüylerini ürpertiyordu" ifadelerini kullanırken; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir beğendi geldi. 

Kılıçdaroğlu, Terkoğlu'nun söz konusu yazısını paylaştığı gönderiyi beğendi. 

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