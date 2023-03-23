Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’" başlıklı yazısını beğendi.
Gazeteci Barış Terkoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski özel kalem müdürünün evinde iki ay önce düzenlenen toplantının detaylarını anlattığı yazı gündem oldu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ
Terkoğlu, yazısında "Yalıdaki masa, 'Erdoğan kazansın' istiyordu. Kılıçdaroğlu’nun '418 milyar doları alacağım' sözleri tüylerini ürpertiyordu" ifadelerini kullanırken; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir beğendi geldi.
Kılıçdaroğlu, Terkoğlu'nun söz konusu yazısını paylaştığı gönderiyi beğendi.
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