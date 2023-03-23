SBK’nın ihbarıyla başlatılmıştı: Suçluyu kurtaran değil suçluyu yazan hakim karşısına çıktı

CHP’nin, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırladığı broşürü köşesine taşıyan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 22 Haziran’a ertelendi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ İHBAR ETTİ SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Barış Pehlivan, 12 Ekim 2021’de “İşte CHP'nin o broşürü” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Pehlivan yazısında, şimdilerde ABD’de Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamasıyla yargılanan Korkmaz hakkında CHP’nin hazırladığı “SaBıKa Holding: Bir Karapara – Siyaset – Yargı Hikayesi” adlı broşüründen bahsetti.

Sekiz sayfalık broşürde “Kiminle Ne Yaptı” başlığı altında Korkmaz hakkındaki iddialar sıralandı ve “Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurdu. Kara para trafiğini yönetti. ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yaptı. Kara parayı siyasi nüfuz için kullandı. Yargıyı bağladı, rüşvet çarkını sakladı” denildi.

Ayrıca, Korkmaz’ın kimlerle ilişki kurduğu da broşürde yer aldı. Broşürde, Korkmaz’ın 6 Şubat 2018-19 Haziran 2021 tarihleri arasındaki yasa dışı faaliyetlerinden de bahsedildi.

Ancak broşürde yer alan iddialar, Korkmaz’ın temasta olduğu iddia edilen, aralarında bürokrasinin tepe isimlerinin de yer aldığı kişiler yerine broşürde yazılanları kamuoyuna duyuran Pehlivan hakkında soruşturma açıldı. Üstelik soruşturma, Sezgin Baran Korkmaz tarafından “suç var” denilerek savcılığa yaptığı şikayet ile başlatıldı.

SUÇLUYLA TEMASTA OLANLARA DEĞİL İDDİALARIN YER ALDIĞI BROŞÜRÜ HABERLEŞTİRENE DAVA AÇILDI

Savcılık soruşturmanın ardından Barış Pehlivan hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Kamu Görevlisine Hakaret” suçlamalarıyla iddianame hazırladı. İddianamede, 10 isim mağdur olarak yer aldı. Mağdurlar ise Korkmaz ile ya fotoğrafı olan ya yurt dışına kaçmasına sebep olan kararların başında olan ya ticaretinin önüne açtığı iddia edilen kişilerdi.

Mağdurlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korkmaz'ın "Cumhurbaşkanı bizi hiç çevirmedi” dediği kişiydi. Erdoğan’ın Korkmaz ile görüşmeleri de medyaya sık sık yansımıştı.

Mağdurlardan ikincisi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Korkmaz’ın yurt dışına kaçışında etkili olduğu ileri sürülen kişiydi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan bir gün önce Soylu ile görüştüğünü iddia etmişti. Peker, Soylu’nun Korkmaz’a, “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürdü. Nitekim Soylu görüşmeyi yalanlamamış, “Yukarıdan aşağıya alınan karar” demişti.

Ancak Soylu hakkında soruşturma başlatılmadı.

Üçüncü mağdur ise Egemen Bağış’tı. Prag Büyükelçisi ve eski bakan Egemen Bağış da Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar gibi Sezgin Baran Korkmaz’ın günlüğü 15 bin avroluk lüks uçağını kullananlar arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Ancak geçmişi yolsuzluklarla dolu Bağış hakkında soruşturma başlatılmadı.

Dördüncü mağdur, eski başbakan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım hakkında ise CHP Mersin

Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu bilinen Paramount Otel'de kaldığı iddiası mevcuttu.

Ancak Yıldırım hakkında soruşturma başlatılmadı.

Beşinci mağdur eski Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’ydu. Paramount Otel’de kaldığı ortaya çıkan Toklu’nun Korkmaz'ın pasaport iptalini ve malları üzerindeki tedbiri kaldırdığı iddiaları mevcuttu. Toklu'nun Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katıldığı görüntüler de ortaya çıkmıştı.

Ancak Toklu hakkında soruşturma başlatılmadı, üstelik ödüllendirildi, Danıştay’a atandı.

Altıncı mağdur ise şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan’dı. Fidan, Korkmaz’ın yurt dışına kaçmasına sebep olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başındaki isimdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020’de Korkmaz’ın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında, malvarlıklarına el konulmasını talep etti. 10. Sulh Ceza Hâkimliği kabul etti. Daha sonra Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldı. Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. 6 Kasım’da ise Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, şüphelilerin ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edildi.

Aynı gün ise İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, SBK hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Kararın ise, Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 5 Kasım’da hazırladığı “suç bulunamadı” raporu üzerine alındığı ifade edildi. 17 Kasım’da ise İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Korkmaz hakkındaki yurt dışı yasağını bitiren kararı vermişti. Korkmaz da 5 Aralık’ta yurt dışına kaçtı. İçişleri Bakanlığı ise böyle bir MASAK raporu olmadığını açıkladı.

Fidan'ın başında olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği karar ile Korkmaz yurt dışına kaçmış oldu.

Ancak Fidan hakkında soruşturma açılmadı, aksine ödüllendirildi AYM Üyesi yapıldı.

Fidan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemdeki yardımcısı Hasan Yılmaz da mağdurlar arasındaydı.

Ancak Yılmaz hakkında da soruşturma açılmadı, o da ödüllendirildi ve Adalet Bakanı Yardımcısı yapıldı.

Bir diğer mağdur da Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli’ydi. Nemli’nin Sezgin Baran Korkmaz ile aynı karede olduğu ortaya çıktı.

Ancak Nemli hakkında da soruşturma açılmadı.

Bir diğer mağdur Sivil Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’di. Demir’in, Korkmaz ile bir davette aynı masada olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.

Ancak Demir hakkında da soruşturma açılmadı.

Bir diğer mağdur ise eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’ydı. Karaca, Korkmaz’dan aldığı aracı 2-3 ay kullandığını kabul etti.

Ancak Korkmaz hakkında soruşturma açılmadı.

Hakkında soruşturma açılan isim ise CHP’nin bu iddiaları topladığı broşürü köşesine taşıyan Barış Pehlivan’dı.

PEHLİVAN HAKİM KARŞISINDA: CHP’LİLER BERAAT ETTİĞİNİ HATIRLATTI

Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında açılan davada hakim karşısına bugün çıktı.

Pehlivan savunmasında, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve firari olan Korkmaz hakkında hazırlanan broşürün haber değerinin olduğunu ve köşesine taşıdığını belirtti. Pehlivan devamında, yazısında herhangi bir erişim engeli gelmediği, CHP yöneticilerinin broşür nedeniyle yargılandığını ve beraat ettiğini hatırlattı. Pehlivan ayrıca Korkmaz ile bağlantı kurulmasını ve avukatlarının sorular yöneltmesinin sağlanmasını talep etti.

Pehlivan’ın avukatı Enes Ermaner ise iddianamenin Korkmaz’ın ihbarı üzerine düzenlendiğini hatırlatarak broşürün halen yayında olduğuna dikkat çekti. Ermaner, “Korkmaz hakkında çeşitli yargılamalar vardır. Müvekkil burada sadece bir haber yapmış ve bunun içeriğinde de CHP’nin broşürü aktarılmıştır. Bu şekilde aktarım yoluyla haber yapılması suç teşkil eden bir eylem değildir” dedi. CHP’li yöneticilerin broşür nedeniyle haklarında açılan davadan beraat ettiklerini hatırlatan Ermaner, “Böyle bir şey dünyanın her yerinde haber değeri taşır. Sezgin Baran Korkmaz hakkında açılan tüm davaların dosyalarının bu dosyaya celbini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme ise bir sonraki duruşma tarihi olarak 22 Haziran’ı belirledi.

Dönüp bakıldığında, suçlu ve suçluya yardım edenler değil suçlunun ihbarıyla suçluya yardım edenleri gündeme getiren hakim karşısına çıktı.