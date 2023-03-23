Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da cuma gününden itibaren etkili olmaya başlayacak kuvvetli yağış için uyardı.

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Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkıma uğrayan afet bölgesinde yarın akşamdan saatlerinden cumartesi gecesine kadar sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji; Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’da yarın geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirterek vatandaşları, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için uyarıda bulunduğu açıklaması şöyle oldu:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ ile Malatya’nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

 
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