Kahramanmaraş art arda sallandı: Prof. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde en büyüğü 5.3 büyüklüğünde olan ve art arda meydana gelen depremlerin ardından, Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu.

Ercan, 5.3 büyüklüğündeki depremin yıkım gücünün 6 olduğunu belirterek, “Göksun,6 Şubat’tan beri bir türlü dinginleşmemişti. Şimdi artçılarını en çok M4,3 olarak göreceğiz. Ne yazık ki artçı depremler ilk 4 ay yoğun sürecek.” dedi.

Ercan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

Göksun-Kahramanmaraş yönüne doğru, depremcikler dizilmektedir. Buna koşut olarak Saimbeyli, Türkoğlu’na doğru depremcik dizilimi de ilgi çekmektedir. Ne var ki, Kadirli, İmamoğlu, Kozan, Adana’ya doğru olan Savrun kolu dingin görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem