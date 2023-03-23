Son dakika: Kahramanmaraş'ta art arda depremler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin saati 12.19 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise, 7 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
*
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:19:52 TSİ
Enlem:38.033 N
Boylam:36.474 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GY7irD25lo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı
BİR DEPREM DAHA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremin ardından, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
*
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:12:23:47 TSİ
Enlem:38.007 N
Boylam:36.466 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/spWb1DrDEX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ART ARDA ÜÇÜNCÜ DEPREM
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin 7.07 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-23
Saat:13:04:55 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.492 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/a7TvrO9cuS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem