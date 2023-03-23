Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, saldırı girişiminin detaylarını anlattı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, emniyetin kendisini arayarak saldırı girişimi olacağı yönünde duyum alındığını söylediğini belirtti.

Çetin, “Bana da olduğum yerden ayrılmamak gerektiği söylendi. Bir süre sonra sivil polisler belediye bahçesinde şahsın fotoğrafıyla birlikte beklemeye başladı. Şahıs belediyeye geldiği sırada mermi ağzında silahla birlikte yakalandı” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e Y.C.A. tarafından saldırı olacağı bilgisi geldi. Bu bilgi üzerine emniyet yetkilileri hemen Çetin ile irtibata geçip olayı anlatarak bulunduğu yerden herhangi bir yere gitmemesini söyledi. Emniyet ekipleri daha sonra da belediyeye sivil olarak gidip ellerinde fotoğraflarla şüphelinin gelmesini bekledi. Bir süre şüpheli belediyenin bahçesine gelip Çetin’i beklerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üst aramasında ise mermi ağzında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınıp Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Zanlının ifadesinde Çetin’i vurmak için belediyeye gitmediğini iş olduğu için belediyeye gittiğini söylediği, saldırı girişimini inkar ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çetin, kendisine yönelik saldırı girişiminin polis tarafından son anda önlendiğini belirterek, “Çukurova İlçe Emniyet Müdürü beni arayarak ‘Size karşı saldırı ihbarı aldık. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın’ dedi. Ben de belediye dışındaydım, olduğum yerde kaldım. Bu arada polis arkadaşlar belediye önünde sivil olarak önlem almışlar. Bir süre sonra da şahsı belediye bahçesinde ağzında mermi olan bir silahla aldılar. Ben bu olayı siyasi olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda kamu ve belediye arazilerine rastgele konteyner koyan ve yerleşen insanlarla mücadele ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana hak, hukuk ve adaletle işimizi yaptık. Mutlaka bu anlamda birine dokunmuşuzdur. Ben bu yakalanan şahsı tanımam. Ama mutlaka bu tetikçidir bunun arkasında birileri vardır. Onların ortaya çıkması gerekir. Ben görevimin başındayım bu zamana kadar nasıl hak, hukuk ve adalet çerçevesinde çalıştıysam bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğim” dedi.