Diyarbakır'da AKP'den CHP'ye geçişler arttı: ‘Yaklaşık iki bin katılım oldu’

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kalmışken, partiler arası geçişler de hızlandı. Bu illerden biri de, Diyarbakır oldu.

Diyarbakır'da 2018 seçimlerinde HDP yüzde 65, AKP yüzde 21 oranında oy almış; CHP ise yüzde 6'da kalarak hiç vekil çıkaramamıştı. Ana muhalefet partisi, önümüzdeki seçimlerde bu tabloyu değiştirmeye hazırlanıyor.

Artı Gerçek'ten Remzi Budancir'in haberine göre bu kapsamda son dönemde CHP'ye, özellikle iktidar partisinden katılımlar oluyor. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik de AKP'den CHP'ye geçen isimlerden.

Atik'ten sonra da AKP'den CHP'ye geçişler artarak devam etti. Bu geçişler altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesinin ardından daha da arttı.

CHP il yönetiminin verdiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu adaylığı öncesi CHP’ye gelip üyelik kaydı yaptıranlar 6-7 kişiydi. Ancak adaylığın kesinleşmesinin üzerine bu sayı 400 - 500'ü aştı. CHP'li yetkililerin aktardığına göre CHP’ye gelip üye kaydı yaptıranların yüzde 90’ından fazlası AKP'li, AKP'de siyaset yapanlar yada seçmenleri.

'İKTİDAR ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR'

CHP’ye katılanlardan biri olan Sinan Balıkçı da daha önce AKP’de siyaset yapan bir isim. 2020 yılında AKP Bağlar İlçe Başkanı adayı olan Sinan Balıkçı, yaklaşık iki hafta önce beraberindeki kalabalık bir grupla CHP’ye katıldı.

Balıkçı, il başkanı Abdullah Atik’in aile dostları ve aile büyüğü olduğunu hatırlattı. Kendisinin yaklaşık 5 yüz kişi ile CHP’ye katıldığını anlatan Balıkçı, AKP’den uzaklaşma, CHP’ye geçme gerekçelerini şu sözlerle sıraladı:

"Görünen köy kılavuz istemez. Hayat şartları çok kötüleşti. Ben şahsen artık ülkeyi yönetebileceklerini düşünmüyorum. 20 yıl yönettiler artık yeter diyoruz. Zaten kimse de kalmadı çevrelerinde. O yüzden hem benim kendi özgür iradem, hem de çevremin benden isteği ile bu kararı aldım. Sadece bu değil kendi gördüklerim var. Hükümet depremde enkaz altına kaldı. Mağduriyeti gördüm. Kızılay’a vermiş olduğumuz kanları bile sattıklarına şahit oldum. O yüzden artık yeter dedik ve toplu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisine geçiş yaptık.

'SEÇİMİ BEKLEMEDEN İSTİFA ETMELİYDİLER'

Diyarbakır’da AKP’den CHP’ye katılımların sürdüğünü anlatan Balıkçı, şunları söyledi:

"Tam sayıyı bilemem ama sadece benim çevremde, bildiğim, tanıdıklarımdan yaklaşık iki bin katılım oldu. Görüyoruz, insanlar geliyor. Buraya gelenlerin yüzde 70’i AK Parti seçmeni. Benim tahminime göre Ak Parti ancak bir vekil çıkarabilir. Artık çevrelerinde, yanlarında kimseyi tutamıyorlar. Yanlarında duran yok. Bana telefon açıyordular, buraya gideceğiz diyorlardı. Ben en az on araba dolduruyordum. Ben Cumhuriyet Halk Partisine geçtikten sonra aradılar hatta. ‘Neden böyle bir şey yaptın’ dediler. Bende artık yeter dedim. Artık ülkeyi yönetemiyorlar. Bana göre seçimler bile beklenmeden hükümetin bir an önce istifa etmeliydi."

'PARTİMİZE CİDDİ BİR EĞİLİM VAR'

CHP’ye katılım sadece Balıkçı ile sınırlı değil.

Bugün yakınları ile birlikte CHP’ye giden Mahir Yılmaz, aday aday başvurusunda bulundu. Yılmaz’ın AKP üyesi olan akrabaları da adaylık başvurusu sırasında CHP’ye üye oldu.

Bu katılımın ardından CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ve adaylık başvurusu yapan Mahir Yılmaz birlikte basın açıklaması yaptı. Partilerine ciddi bir eğilim olduğunu ifadelerini kullanan CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, bugün partilerine 200-300 kişilik bir grubun geçiş yaptığını söyledi. Bu geçişlerin devam edeceğini belirten Atik, "Özellikle AKP’den rahatsız olan, AKP’yi benimsemeyenler var. Ailemize katılıyorlar" dedi.