Gökhan Zan'ın İYİ Parti'ye transferi: AKP'den yoğun baskı geldi, 'korumaya' alındı

Şu ana dek yaklaşık 50 bin insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişiyi etkileyen depremlerin ilk gününden beri memleketi Hatay'da yardım çalışmaları yürüten, eksiklikleri kamuoyu ile paylaşan eski futbolcu Gökhan Zan'ın İYİ Parti'ye katılması, dikkati çekti.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, rozet takılana kadar yaşanan süreci 'futbolcu kaçırmaya' benzetti. Bu noktada Galatasaray'ın bir dönem Fenerbahçe'yle anlaşmasından korktuğu Hasan Vezir'in anlatımlarına yer veren Erkin, sporcunun şu sözlerini paylaştı:

"Ben Fenerbahçe'ye Rizespor'dan kiralık gitmiştim. Lig bittiğinde mukavelem de sona ermişti ama sözleşmen bitse de o dönemde kulübün malıydık. Çok büyük paralar istemememe rağmen Fenerbahçe ile anlaşamadık. O zamanki yönetici Metin Aşık o parayı veremeyeceğini söyledi. Kendisiyle dört kez konuştum. Ergun Gürsoy ile Yurdaşen Karahasan da beni Galatasaray'a transfer etmeyi çok istiyordu. Fenerbahçe kandırır diye beni kaçırdılar."

Erkin, Zan'ın İYİ Parti'den aday adaylığı ve rozet takma serüveninin de Vezir'in yaşadıklarına benzediğini söyledi:

"(...) İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatay'da kucaklaştığı Gökhan Zan ve eşi Müge ile önceki gün görüştü ve partiye davet etti. Zan iki saat düşünmek için Akşener'den izin istedi. Sonra da kararını verdi grup toplantısına katılacağını Akşener'in danışmanı üzerinden iletti. Bu arada Gökhan Zan'ın İYİ Parti'ye katılacağını öğrenen iktidar cenahı da harekete geçti. Zan'ın AKP'ye katılması için yoğun baskı yaşandı. Bu arada milli futbolcu 'korumaya' alındı.

Dün sabah saatleri…

Zan sürecini yakından takip ettiğini bildiğim bir siyasetçiyi aradım ve sanki bir casusluk filmindeymişim hissi uyandıran cümleler kurdu. Önce, 'Bilmiyorum' dedi… Sonra da 'Aman! Grup toplantısına giderken paylaşım yap' cümlesini kurdu ve anlatmaya başladı. Rozet takılacağı kesindi ama yine de ihtiyatlıydı. Son dakika bir müdahaleden ve 'iknadan' endişeliydi. Biraz sonra telefonum çaldı ve 'Araca bindi, gidiyor' dedi. Sonrasını izlediniz."

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