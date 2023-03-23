Aksoy Araştırma'nın kurucusu: Hüda - Par, AK Parti ve MHP tabanında huzurluk yaratır, oy kaybına sebep olur

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde mart ayı yoklamasının sonuçlarını yayınlayan Aksoy Araştırma, iki aday senaryosu üzerinden yürütülen anket neticesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 11.2 puan önde olduğu ortaya kondu.

Şirketin kurucusu Ertan Aksoy, bulguları Gazete Duvar'dan Emirhan Durmaz'a değerlendirdi.

'DEPREM, İKTİDARDAN KOPUŞU YARATAN OLGU DEĞİL'

11 ili etkileyen depremin iktidardan kitleleri kopardığına dair muhalefette bir beklenti oluşturduğuna dikkat çeken Aksoy, "Deprem akabinde gerçekleştirdiğimiz ilk ölçümlerimiz kaybın yüzde 1,2 olduğunu gösteriyor. Bundan önceki ayda da kayıp 1.2 puan civarındaydı. Dolayısıyla deprem, muhalefet bloğunun beklediği düzeyde bir kopuşu yaratmadı" dedi.

Bununla birlikte Aksoy, Akşener'in sert açıklamalar eşliğinde masadan ayrılmasının ve daha sonra müzakereler sonucunda masaya geri dönmesinin ise Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdiğini şu cümlelerle ifade etti:

"Akşener’in masadan sert açıklamalarla ayrılması CHP tabanındaki Kılıçdaroğlu’na mesafeli yahut adaylığı konusunda çekinceleri bulunan kesimi Kılıçdaroğlu etrafında kenetledi. Esasında bu durum HDP tabanı açısından da benzer bir süreci yaşattı. Akabinde Akşener’in masaya dönmesiyle beraber ise İYİ Parti’nin desteği de kesinleşti ve birçok kesim açısından 'kriz' şeklinde okunan durum yüzde 11,2’lik büyük farkı yaratan noktaya evrildi."

Millet İttifakı açısından 'kriz' yahut 'çatlak' şeklinde okunan sürecin aslında normalleşmenin ilk adımları olduğunu belirten Aksoy, “Siyaset dediğimiz kurum eğer ki bir tek parti rejimi yoksa bu şekilde yürür. Yani, parlamenter sistemin doğal akışı böyledir: Anlaşmazlık, müzakere ve uzlaşı üçlemesi… Bu açıdan söz konusu olay krizden ziyade normalleşmenin ilk adımları olarak yorumlanabilir” diye konuştu.

'SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ HER ZAMAN OY OLARAK KARŞILIK BULMAZ'

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin toplumun geniş kesimlerinde nasıl karşılık bulduğu sorulan Aksoy, şu yanıtı verdi:

"İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin kamuoyu araştırmamızı önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ancak Memleket Partisi’nin şu ana dek en büyük ölçümü yüzde 1,9 oldu. Sosyal medya etkileşimi her zaman oy olarak karşılık bulmaz ve bazen yanıltıcı sonuçlar verebilir. Öyle ki, benzer süreç Özdağ için de işledi. Yahut Akşener’in masadan ayrıldığı süreçte salt sosyal medya analizi ile hareket edilse İYİ Parti’nin baraj altında kalacağı algısına kapılabilirdik. Lakin yaptığımız araştırma yalnızca 1.5 puan oy kaybettiğini gösterdi."

'HÜDA-PAR AK PARTİ’YE NET BİR OY KAYBI YAŞATACAK'

Ertan Aksoy, Hüda - Par tabanının kendi haline bırakıldığında dahi büyük ölçüde Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti; kurumsal desteğin ise başka bir anlam taşıdığını vurguladı:

"Toplumun büyük çoğunluğu Hüda - Par’ın hayal ettiği aşırı ve marjinal Türkiye programı ile uyuşmuyor. Bu denklemde Hüda - Par'ın Cumhur İttifakı’na dahil olduğu durum, AK Parti ve MHP tabanında da büyük huzursuzluk yaratacak ve net bir oy kaybına sebep olacaktır. Esasen, buradan hareketle AK Parti’nin iktidar olduğundan bu yana hiç bu kadar sıkışmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki, panik ve kaygı ile birlikte ne gelirse kardır mantığı ile hareket edildi ancak ortada ciddi bir muhasebe hatası yapıldı."

ERDOĞAN: TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ BİR YAPI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hizbullah'ın yasal partisi" denilen Hüda Par için "Uydurma yaklaşımlar var, çirkinlikler var. Hüda - Par bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı" demişti.