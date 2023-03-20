HÜDA PAR'dan AKP'ye kritik soru: Bu halinizle gerçekten “Büyük Türkiye” istiyor musunuz?

Seçimler yaklaşırken, Cumhur İttifakı’nın genişleme adımları gündeme oturdu. AKP’nin HÜDA-PAR ile görüşmesi kamuoyundan büyük tepki çekerken, HÜDA-PAR’ın yayın organı olan Doğru Haber’in başyazarı Mehmed Göktaş ‘Büyük Türkiye için HÜDA-PAR yeterli mi’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İlk akla gelen sorunun ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden kazanıp kazanmayacağının’ olduğunu söyleyen Göktaş, HÜDA PAR’ın AKP’ye seçimleri kazandırabileceğini iddia etti.

AKP’ye kritik sorular soran Göktaş, “Büyük Türkiye idealinizin içinde Kürtler var mıdır, neresindedir?” dedi.

HÜDA PAR’ın Kürtlerin tamamını kapsamadığını kabul eden Göktaş, sorularına şöyle devam etti:

“Demek istiyoruz ki, gelinen bu noktada söz konusu Kürtlerin bu büyük kitlesi neden tarihi Kürt katliamıyla dolu olan, Dersim, Zilan ve benzer vahşetlerin altında imzası olan CHP’ye yakın duruyor? Neden yıllar yılı Kürtçeyi yasaklayan bu parti ve onun ittifakı içinde yer alıyor?

Neden ilk defa Kürtlerin derdiyle dertlenen, Kürtçe üzerindeki yasakları önemli ölçüde kaldıran, açılımlar başlatan, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelere sayısız hizmetler götüren AK Parti’ye bu kitle mesafeli duruyor?

Bu soruları AK Parti’ye soruyorum, “Büyük Türkiye” sloganıyla, “Cumhuriyetin İkinci ve büyük yüz yılı” sloganıyla yola çıkan AK Partililere ve yöneticilerine soruyorum; bu halinizle gerçekten “Büyük Türkiye” istiyor musunuz?

Malazgirt’ten başlayan ve Çanakkale’ye kadar süren Türk-Kürt kaynaşmasını “Büyük Türkiye” sloganıyla çıkmak istediğiniz yolda da sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bu defa yalnız mı çıkacaksınız yola?”

Kaynak: Gerçek Gündem