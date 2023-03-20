Uluslararası medya kuruluşundan çarpıcı Erdoğan analizi: Seçimde destek için jetleri kullanıyor

Türkiye’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala uluslararası medya kuruluşları da 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Son olarak ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, çarpıcı bir Erdoğan analizi yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu programını değerlendiren Bloomberg, hafta sonu Milli Muharip Uçağı’nın tanıtımına katılması ile ilgili ‘Erdoğan seçimlerde destek için jetleri kullanıyor’ başlığını kullandı.

“Giderek artan muhalefetle Mayıs ayındaki seçimde karşı karşıya gelecek. Cumhurbaşkanı yeni askeri cihazları bu hafta sonu tanıttı” ifadesine yer verilen haberde, “Erdoğan bu hafta sonu düzenlenen etkinliklerde hem ülkesinin askeri geçmişini kutladı hem de savunma sanayisinde üstlendiği rolü” ifadeleri kaydedildi.

Haberde “20 yıldan uzun bir süre önce göreve gelen Erdoğan 14 Mayıs’taki seçimlerde iktidarını uzatmayı hedefliyor ve hırslı silah projelerinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenden desteğini artırmasını umut ediyor” yorumu yapılırken, “Giderek baskıyı artıran liderliğini yenmek için şu ana kadar oluşturulan en geniş muhalif parti bloğu ile karşı karşıya” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem