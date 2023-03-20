Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanlarından ortak açıklama: Kürt sorunu dahil bütün sorunların ortak adresi TBMM'dir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesi TBMM'de saat 12:00’de başladı.

Bir saat süren görüşmenin ardından TBMM'de ortak açıklama yapıldı.

"PARTİ KAPATMAK DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, "Görüşme sırasında Anayasa değişikliğini ortak mutabakat metnini paylaştık. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk ve sosyal devletin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum atamasını asla doğru bulmadığımızı söyledik. Seçimle gelen seçimle gider. Siz halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiyi savunmak, yargı bağımsızlığını savunmaktır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri olduğunu konuştuk. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Bu ülke artık kavga etmeden bıkmadı mı? Arkadaş siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Biz birlikte hareket etmekten yanayız. Siyaset sorun yaratırsa bu kadın erkek eşitliğine negatif yansıyor. 21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET MUTLAKA SONLADIRILMALI"

"Kadına yönelik şiddetin mutlaka sonlandırılması ve siyaset kurumunun buna tavır alması gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, "Tüm dezavantajlı gruplarla ilgili siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması gerekir. Haklarının teslim edilmesi ve özgürce yaşam koşullarının önünün açılması gerekir. Yargının siyasetin üzerinde bir sopa olarak kullanılması kabul edilemez. Biz yargıçlardan, siyasi iktidarın baskısına boyun eğmemesini istiyoruz" dedi.

"KÜRT SORUNU DAHİL BÜTÜN SORUNLARIN ORTAK ADRESİ TBMM"

"Kürt sorunu dahil bütün sorunların ortak adresi TBMM'dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Meclis'in varlığı zaten sorunları çözmesinden kaynaklanmaktadır. Varolan sorunların tamamını çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Basın mensuplarından ricam, toplumu ayrıştıran bir dilden lütfen uzak durun. Toplumu kucaklamak varken bu kavga neden? 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak bu kavgayı bitireceğim söz veriyorum. Geliriz TBMM'de kürsüde konuşuruz. Söz İngilizce'dir, Fransızca'dır parantez içinde yazılır. Kürtçe konuşulduğunda bilinmeyen bir dil diye yazılıyor. Ya arkadaş binlerce yıldır konuşulan bir dil nasıl bilinmeyen bir dil oluyor? TRT Kürdi var. Devlete çifte standart yakışmaz. Evet resmi dilimiz Türkçe eyvallah ama çifte standart yaparsanız bir kesimi başkasına düşman ediyorsunuz. Bu emperyallerin oyunudur. Herkesin yaşam tarzına saygı göstereceksiniz. Herkesi kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

"KÜRT SORUNUN ÇÖZÜM ADRESİ TBMM'DİR"

Görüşme sonrası konuşan HDP Eş başkanı Pervin Buldan ise, "Bugün başkan ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk. Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının bizden beklentisini konuştuk. Sayın başkana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak sayın başkanın burada ağırlamamızın medeni Kürt sorunun çözümünün Parlamento olması nedeniyleydi. Türkiye toplumunun bizden beklentilerini istişare ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KAPSAMLI AÇIKLAMADA BULUNACAĞIZ"

HDP Eş başkanı Mithat Sancar ise, "Deprem yeni bir döneme girmemize vesile oldu ancak keşke bu kadar büyük bir acıyla gündemimize girmeseydi. Partimiz yıkımdan ağır zarar gören kesimlerin onarılması için acil bir programa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni bir başlangıç özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde basın ve kamuoyuyla kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" diye konuştu.

ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu ile HDP yöneticileri arasında 18 Mart'ta görüşme yapılacağı açıklanmıştı. Görüşme, HDP'den gelen talebin ardından ertelenmişti.

Erteleme, kulisleri hareketlendirmiş, "destek konusunda kriz mi yaşanıyor" soruları gündeme gelmişti.

HDP yöneticileri, ertelemenin nedeninin sel felaketi olduğu, parti Eş Başkanlarının felaket bölgesinde olduğunu açıklamışlardı.

Kaynak: Gerçek Gündem