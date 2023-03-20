HDP Bursa İl Eşbaşkanı gözaltına alındı
HDP Bursa İl Eşbaşkanı Mehmet Dilek, evine yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanı Mehmet Dilek’in sabah saatlerinde evine polis baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Dilek, emniyet işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilek’in gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.
Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dün Yıldırım ilçesinde bulunan Arabayatağı Pazar Alanı’nda gerçekleşen Newroz sonrası ilçede çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.
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