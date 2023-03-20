HDP Bursa İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

HDP Bursa İl Eşbaşkanı Mehmet Dilek, evine yapılan polis baskını sonrası gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
HDP Bursa İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanı Mehmet Dilek’in sabah saatlerinde evine polis baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan Dilek, emniyet işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilek’in gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dün Yıldırım ilçesinde bulunan Arabayatağı Pazar Alanı’nda gerçekleşen Newroz sonrası ilçede çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi. 

Son Güncelleme:
Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık Doğuştan soğuk 3 burç.. Girdikleri ortam buz kesiyor hep suratları asık
Ali Kıdık'tan Atatürk Havalimanı pistine cami yapılmasına tepki Ali Kıdık Atatürk Havalimanı pistine cami yapılmasına tepki gösterdi
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı: İtiraz süreci başladı Seçmen listeleri askıya çıkarıldı: İtiraz süreci başladı
Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç... Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç...
ÇOK OKUNANLAR
'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde? Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat
'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti 'Yanlışlıkla oldu': Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa ett
Murat Yetkin: İbrenin bu hafta Kılıçdaroğlu'na dönme ihtimali güçlü 'İbrenin bu hafta Kılıçdaroğlu'na dönme ihtimali güçlü'
Talat Atilla: AKP, Müge Anlı ve kendisine yakın beş gazeteciye adaylık teklif etti; Hande Fırat mesafeli İddia: AKP, Müge Anlı ve kendisine yakın beş gazeteciye adaylık teklif etti