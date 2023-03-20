Seçmen listeleri askıya çıkarıldı: İtiraz süreci başladı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

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Seçmen listeleri askıya çıkarıldı: İtiraz süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.

Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

 

Kaynak: AA

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