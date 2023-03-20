Ali Kıdık'tan Atatürk Havalimanı pistine cami yapılmasına tepki
İYİ Partili Ali Kıdık, yayınladığı görüntülerde Atatürk Havalimanı pistine cami yapılmasına tepki gösterdi.
İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile, Atatürk Havalimanı pistinde başlatılan cami inşaatına tepki gösterdi.
Kıdık, "Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar" ifadelerini kullandı.
Millet Bahçesine dönüştürülmesiyle kamuoyundan büyük tepki çeken Atatürk Havalimanı’nda inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın kuzey-güney pistlerine, 100 metre mesafede cami olmasına karşın, yeni bir cami inşaatına başlandığını açıkladı.
Kıdık paylaşımında şunları söyledi:
"Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar."
Kaynak: Gerçek Gündem