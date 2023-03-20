Sarıklı amirale ceza yok: FETÖ karşıtı yarbay görüntüleri servis ettiği iddiasıyla yargılanıyor

Gazeteci Barış Terkoğlu, tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın hakkındaki disiplin soruşturması bitmeden emekli edilmesinin ardından yaşananları Cumhuriyet’teki köşesinde kaleme aldı.

Terkoğlu, bugünkü yazısında, "Nihayetinde Nurcu sarıklı amiral, emekli edilip yoluna devam ederken, Atatürkçü-FETÖ karşıtı Yarbay F.K., onu deşifre ettiği iddiasıyla cezalandırılıyor" ifadelerini kullanarak, "Şimdi bu tabloya bakıp söyleyin. Mustafa Kemal’in ordusunu “Nur Ordusu”na çevirmek istiyorlar! Said Nursi’nin "kehanet"lerine dayanarak, yıllardır "sarıklı bir asker" bekliyorlar. Nurcu tarikatlar, AKP’yi desteklemesin de ne yapsın! Biliyoruz diyoruz ama unutuyoruz. Dünyayı anlamak bir sebebin peşinden koşmaktır" diye yazdı.

İKTİDAR SARIKLI AMİRALİ BIRAKTI ATATÜRKÇÜ ASKERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Terkoğlu, Mehmet Sarı’nın sarıklı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra, görüntüleri ‘kimin deşifre ettiğinin’ peşine düşüldüğünü ise şöyle anlattı:

Hatırlayın, sarıklı amiralin önce dergahtaki fotoğrafları sosyal medyaya sızmıştı. Belli ki dergahtan birileri çekmiş, paylaşmıştı. "Kim bu amiral?" diye tartışılırken, amiralin TSK sitesindeki vesikalık fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Böylece Mehmet Sarı olduğu netleşti. Vesikalık fotoğraf, açık bir bilgisayardan telefonla çekilmiş gibi görünüyordu. Fotoğrafın üstündeki linkte ise, belli belirsiz, TSK sisteminde hangi hesaptan açıldığı görünüyordu.

TSK’de "Kim deşifre etti?" soruşturması başladı. Bu hesap üzerinden bilgisayara bağlananlar sorgulanarak, TCG Kınalıada Gemisi Komutanı Yarbay F.K. ismi tespit edildi. Suçlamaya göre, Yarbay F.K., sarıklı amiral medyaya düştükten sonra, söz konusu ismin Mehmet Sarı olduğunu görmüş, TSK sistemindeki fotoğrafını sınıfının Whatsapp grubunda paylaşmıştı. Oradan biri de sosyal medyaya sızdırmıştı.

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