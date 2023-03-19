Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı Kınık'a ‘Recep İvedik’ yanıtı: Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı...

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından çadır satışı ve aldığı huzur hakkı ücretiyle gündeme gelen Kızılay Başkanı Kınık'a tepki gösterdiği paylaşımlarına devam ediyor.

Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayan Kınık, Gökbakar'ın canlandırdığı film karakteri Recep İvedik'e gönderme yaparak "Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz" dedi.

Kınık'ın mesajını alıntılayan Gökbakar ise şu yanıtı verdi:

"Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep İvedik'e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı varya offf!! anladın sen onu... Onurlu ol, İstifa et!"