Şanlıurfa'da okullar, beklenen yağış nedeniyle bir gün daha tatil edildi

Depremin ardından selin vurduğu Urfa'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Şanlıurfa'da okullar, beklenen yağış nedeniyle bir gün daha tatil edildi

Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu Urfa'da yarın da yoğun yağış bekleniyor. 

Şanlıurfa Valiliği, muhtemel yağışlar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu:  "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor." 

Kentte sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.

AKP'li avukat adaylık başvurusuna lüks araç konvoyu ile gitti, tepki yağdı: 'Milletvekili olmadan böyleyse...' AKP'li avukat adaylık başvurusuna lüks araç konvoyu ile gitti, tepki yağdı
Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize
Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor
Fatih Altaylı'nın 'Kerem Kınık' paylaşımı Twitter'a şikayet edildi: "Peki biz kime şikayet edelim Kerem Efendi?" Fatih Altaylı'nın 'Kerem Kınık' paylaşımı Twitter'a şikayet edildi
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: 'Sonuçları çarşamba günü aldım' Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
6 büyük anket şirketinin sonuçları: Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde? Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde?
Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu: 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu' 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu'
'Tuğrul Türkeş' detayı dikkat çekiyor: AKP'de hangi vekiller üç dönem kuralına takılıyor? AKP'de hangi vekiller üç dönem kuralına takılıyor?