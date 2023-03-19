Şanlıurfa'da okullar, beklenen yağış nedeniyle bir gün daha tatil edildi

Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu Urfa'da yarın da yoğun yağış bekleniyor.

Şanlıurfa Valiliği, muhtemel yağışlar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu: "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor."

Kentte sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.