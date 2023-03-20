Rekor başvuru geldi: CHP aday adaylık başvuru süresini uzattı

CHP, yüksek aday adaylığı başvuruları nedeniyle, başvuru süresini uzattı. CHP kurmayı Erkek, başvuruların 22 Mart'a kadar alınacağını duyurdu.

Rekor başvuru geldi: CHP aday adaylık başvuru süresini uzattı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Siyasi partilerde ise aday adaylığı yoğunluğu var. 

Bu seçimde, CHP'nin adaylık başvurularında rekor kırdığı kulislerde konuşuluyor. 

BAŞVURU SÜRESİ UZALTILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve kurulan aday belirleme komisyonunda yer alan Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin aday adaylığı başvuru süresini uzattığını duyurdu. 

Erkek, "BİLGİLENDİRME Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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