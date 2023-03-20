Saadet Partisi İl Başkanı Simit hayatını kaybetti

Saadet Partisi Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit hayatını kaybetti. 65 yaşında vefat eden Simit bir süredir tedavi görüyordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyada yayınladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Nevşehir İl Başkanımız Ali Doğan Simit kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenâb-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."