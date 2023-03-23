Terkoğlu: Yalıdaki masa 'Erdoğan kazansın' istiyordu, Kılıçdaroğlu'nun sözleri tüylerini ürpertiyordu; şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Hasan Dağcı'nın iki ay önce yalısında 'beşli çete' olarak nitelenen iş adamlarıyla toplantı düzenlediğini aktardı.

Söz konusu günlerde ana muhalefet partisi liderinin henüz resmi bir şekilde Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanmadığını dile getiren gazeteci, "Ancak kendisini iyiden iyiye hissettiriyordu. Görüşmenin ana gündemi de oydu. Zira masadaki herkesin azılı düşmanıydı. Sürekli 'Geleceğim, servetlerinize el koyacağım' imasında bulunuyordu. Bu da haliyle onlarda endişe yaratıyordu" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Bir ara, masadaki havayı işadamı Cemil Kazancı dağıtmıştı. Daha önce Beyaz Enerji davasından tutuklanan Kazancı, 'Ben tecrübeliyim, hapishaneyi biliyorum, asıl siz düşünün' diyerek işadamlarını acı acı güldürmüştü.

Yalıdaki masa, 'Erdoğan kazansın' istiyordu. B planı ise Erdoğan’ın kaybetme olasılığına karşı, muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamaktı. Kılıçdaroğlu’nun '418 milyar doları alacağım' sözleri tüylerini ürpertiyordu.

YALI PARTİSİ'NİN ELEMANLARI

Derken konuştuğum CHP’lilerden öğrendim ki 'Yalı Partisi'nin masasından onlar da haberdar. Kılıçdaroğlu’nun mesajları da bunu gösteriyor: 'Beşli çete aracı koyuyor ‘Bizimle görüşür mü?’ diye. Yemezler efendim, görüşmem.' 'Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik.'

'Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, gazetecileri var. Muhalefetten görünüp bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var.'

Uzatmayayım...

CHP Genel Merkezi’nde konuşulan hikâyeye göre, Kılıçdaroğlu ile 'Yalı Partisi' önce görüşmek istemiş, reddedilmişti. Sonra CHP’ye yakın bazı aracılar devreye girmiş, buluşturmaya çalışmış, yine kabul edilmemişti. Son olarak Kılıçdaroğlu’na karşı bir operasyon devreye sokulmuştu. 'Yalı Partisi'nin fonladığı, kimi gazeteciler başta olmak üzere, muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden, Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önüne geçmekti.

'ŞİMDİ BAŞKA BİR PLAN DEVREYE SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Olmadı... Şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor! Türkiye, tarihinin belki de en sıkıntılı 53 gününe giriyor. Ülke, sadece adaylar arasında bir seçim yapmayacak. Kırılma noktasında gideceği yönü de belirleyecek. Söylendiği gibiyse 'Yalı Partisi'nin yeni operasyonunu engellemek için, ahtapotun kollarını deşifre etmenin zamanı gelmedi mi?