Deprem nedeniyle göç edenler nasıl oy kullanacak? TİHV'den 'engelleri kaldırın' çağrısı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce bina yıkıldı ya da kullanılamaz duruma geldi. Milyonlarca yurttaş barınma krizi nedeniyle farklı kentlere göç etmek zorunda kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeyi beklerken en az 13 milyon yurttaşın etkilendiği depremler nedeniyle milyonlarca kişinin nasıl oy kullanacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI'NDAN ÇAĞRI

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), deprem nedeniyle başka yerlere göç etmek zorunda kalan insanların bulundukları yerlerde oy kullanmalarının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Olağanüstü bir travmaya ve pek çok hak ihlaline maruz kalan, tamamlan(a)mayan bir yas süreci yaşayan, yerinden edilmeye zorlanmış insanların halen bulundukları yerde oy kullanamıyor olmaları, yurttaşlığı ellerinden almaktan başka bir şey değildir” denildi.

"MİLYONLARCA YERİNDEN EDİLMEYE ZORLANMIŞ İNSANDAN SADECE 345 BİN 97 KİŞİNİN BULUNDUĞU YERLEŞİM BİRİMİNDE OY KULLANABİLECEK OLMASI KAYGI VERİCİDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden sadece 345 bin 97 kişinin oy kullanmak için ikamet değişimine başvurduğunu açıklamıştı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TİHV, “depremler nedeniyle milyonlarca yerinden edilmeye zorlanmış insandan sadece 345 bin 97 kişinin bulunduğu yerleşim biriminde oy kullanabilecek olması yurttaşlık haklarının kullanımı bakımından kaygı vericidir” değerlendirmesi yaptı.

Bu durumda sayısı bilinmemekle birlikte büyük bir seçmen nüfusun, oy hakkını kullanmak için yaşadıkları ağır travmatik sürece rağmen deprem bölgesindeki seçim çevresine gitmek zorunda kalacağına dikkat çekilen açıklama şunlar ifade edildi:

“Olağanüstü bir travmaya ve pek çok hak ihlaline maruz kalmış ve tamamlan(a)mayan bir yas süreci yaşayan bu insanlara oy haklarını kullanabilmeleri için gerçekleşmesi çok zor ve külfetli ‘tekliflerde/önerilerde’ bulunmak, yurttaşlığı ellerinden almaktan başka bir şey değildir. Oy hakkı, yurttaşlara kamusal alana müdahil olabilmelerini, karar vericilerin icraatlarını eleştirebilmeyi, onların hesap verebilirliklerini ve maruz kalınan adaletsizliklerin bir daha tekrar etmemesini sağlayacak en önemli demokratik imkândır. Bu imkânın tüm yurttaşlar için eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi ise demokrasi ve insan hakları değerlerini referans alan devletlerin yükümlülüğüdür. Bu nedenle de oy hakkının kullanılabilmesi için güncellenen seçmen kütüklerinin güvenliği ile seçmen listelerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi yükümlülüğü arasındaki dengenin ön koşulu insan hakları ilke ve değerlerine dayalı yaklaşımdır.”

"SEÇMEN KAYDININ ÖNÜNDEKİ MAKUL OLMAYAN ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI DEVLETLERİN SORUMLULUĞUNDADIR"

Birleşmiş Milletler’in “Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi’ne göre, “seçmen kaydının önündeki diğer makul olmayan engeller de ortadan kaldırılması”nın devletlerin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken TİHV şunları ifade etti:

“Toplum olarak yaşamakta olduğumuz bu derin yıkımdan en fazla etkilenen ve yerinden edilmeye zorlanmış yurttaşlarımızın haklarını kullanabilmeleri için halen bulundukları yerleşim yerlerinde oy verebilmelerinin önündeki her türlü engel ve külfetin kaldırılmasına yönelik kolaylaştırıcı yöntem ve tedbirler derhal alınmalıdır. Siyasal iktidar ve muhalefet partileri başta olmak üzere tüm kamuoyunu da eşitlik ilkesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Açıklamanın tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://tihv.org.tr/basin-aciklamalari/deprem-nedeniyle-yerinden-edilenlerin-oy-kullanmasinin-onundeki-her-turlu-engel-ve-kulfet-kaldirilmalidir/

Kaynak: Gerçek Gündem