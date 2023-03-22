Erdoğan'ın adaylığına itiraz: YSK'ya başvuruldu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) heyeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin itiraz dilekçesini bugün YSK’ye verdi. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, başvuru sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın adaylığının reddedilmesi için bir kez daha başvuru yaptıklarını belirten Kıran, “Çünkü ortada gerçek bir diploma yok. Ve ortada Erdoğan’ın diplomasının olmadığını söyleyen 2 tanık var; bunlardan birisi AKP kurucularından Abdüllatif Şener diğeri ise YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan’dır” dedi.

ANAYASAYI HATIRLATTI

Kıran açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“YÖK eski başkanı bile Erdoğan’ın üniversite diploması yok, diyor. Ki YÖK başkanı bilemezse kim bilebilir diplomanın olup olmayacağını? YSK’nin sayın hukukçuları da adı gibi bilmektedir ki yoktur. Anayasa madde 101’e göre de Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Eğer olur, denilirse Erdoğan’ın resmi evrakta sahtecilik suçu işleyerek getirdiği sahte belge gerçekmiş gibi kabul edilip aday yapılırsa, açıkça belirtelim ki YSK üyeleri de bu suça ortaklık ederler, görevlerini kötüye kullanmış olurlar.”

“ERDOĞAN’IN ADAYLIK BAŞVURUSUNU REDDEDİN”

YSK üyelerine seslenen Kıran, “Görevinizin size yüklediği sorumluluğun gereğine uyun. Anayasaya ve kanunlara uyun. Hukuk insanı olmanın size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirin. Ve diplomasızlığı artık kesince kanıtlanan Erdoğan’ın adaylık başvurusunu reddedin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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