Başarır ve Türkkan’ın fezlekeleri TBMM’de görüşülecek

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ’mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık’, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise ’şehit yakınına hakaret’ ve ’basit yaralama’ suçlarından hazırlanan fezlekeler çerçevesinde dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almış ve söz konusu komisyon kararı TBMM Genel Kuruluna sunuldu.

İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.

CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar almıştı.

Kaynak: İHA