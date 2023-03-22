Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapıldı

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı üyesi 6 siyasi partinin ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için başvuru Yüksek Seçim Kurulu'na yapıldı. CHP ve İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grupları tarafından Kılıçdaroğlu YSK Başkanlığı'na yapılan müracaat ile cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Millet İttifakı'nın bileşeni siyasi partilerin temsilcileri de YSK önünde yer aldı.

Başvuru anında partileri genel başkan yardımcıları temsil etti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt YSK'ya partileri adına giden Millet İttifakı bileşenleri temsilcileri oldu.

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK BAŞVURUSUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK önünde yaptığı açıklamada; "Millet İttifakı'nın sayın üyeleri ile birlikte YSK'ya geldik. Birliye Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Milletimize ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NU İYİ PARTİ TBMM GRUBU OLARAK YSK BAŞKANLIĞI'NA BİLDİRDİK

İYİ Parti Sözcüsü Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da YSK önünde Özkoç'un ardından açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Millet İttifakı'nın bileşenleri siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubu olarak YSK Başkanlığı'na bildirdik. Müracaatımız kabul edildi. Sayın Kılıçdaroğlu, bugün itibariyle 13. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır" diye konuştu.