Koray Aydın: Muharrem İnce, sekizinci cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, önümüzdeki seçimlerle ilgili olarak dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Siyasetçi; cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye 'yardımcılık' teklif edilebileceğini söyledi.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Aydın, İnce'nin oyları bölebileceğine ilişkin yorumları şöyle değerlendirdi:

"Şu an için bu yorumları yapıyoruz ama bir ay sonra, 40-45 gün sonra bu işin dozajı yukarıya doğru çıktıkça, yapılacak anketlerde kutuplaşmanın kazananlar ve kaybedenler üzerine yoğunlaşacağı dönemde, yani iki boyutlu duruma dönüşmesi durumunda kutup başı konumunda olanların dışında adaylara oy verecek insanların olaya bakış açılarının önemli oranda değişeceğini düşünüyorum. Çünkü yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecektir.

Kazanma odaklı düşündükleri için ‘Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı’ diyenlerin, yarışan adayların ‘millet ittifakı’ adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum, çünkü bütün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır bütün seçimlerde gördük. Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi, çünkü Türkiye’nin bu seçiminin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var. Ben ilk defa Türkiye’de bir seçimde bu inanca sahip o milyonlarca insanın bütünlüğü sağlamak adına ciddi bir çalışmasının da olacağını düşünüyorum.

'İNCE'NİN GEÇEN ZAMAN İÇİNDE MUTLAKA CHP İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDECEKTİR'

O bakımdan Muharrem İnce’nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır. Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum.

'CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI NEDEN OLMASIN?'

Muharrem İnce’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu "Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu’yla kendisi arasında, iki parti arasındaki görüşmelerde belirlenebilecek bir konudur. Niye olmasın; olabilir" diye yanıtlayan Koray Aydın, bu durumda toplam sekiz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı hatırlatmasını ise şöyle değerlendirdi:

"Şu anda bu konunun tartışılabileceğinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı, birliğini, bütünlüğünü korumak için almış olduğu bu kararın uygulamada nasıl olacağının etkilerini de kazandıktan sonra yorumlayabiliriz, bugünden onu yorumlamak kanımca doğru olmaz."

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AKŞENER, İNCE'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnce’yi 'Millet İttifakı'nda görmek istediğini belirterek “Millet ittifakı genişleyecekse eğer, bu genişlemenin içerisinde (Muharrem İnce’nin) yer almasını isterim. Tabii benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme imkanım yok, bireysel olarak elbette çok isterim" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Kendi partisini kurmadan önce uzun yıllar CHP'de siyaset yapan İnce, 2018'de ana muhalefet adına Erdoğan'a karşı yarışmış; mevcut cumhurbaşkanının yeniden koltuğa oturduğu seçimde yüzde 30.6 oy oranına ulaşmıştı.

İnce, sonrasındaysa parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu CHP'den ayrılmıştı.