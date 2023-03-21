Muharrem İnce 'Türkiye'ye ittifak öneriyorum' diyerek açıkladı: İşte saydığı 3 parti

Son günlerin tartışmalı ismi Muharrem İnce, Habertürk ekranlarında yayınlanan ve Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında açıklamalarda bulundu.

İnce CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin oluşturacağı Türkiye İttifakı önerisinde bulundu.

İnce, "İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışılmaz, Türk bayrağını tartışılmaz, tarikatları tartışılmaz" açıklamasında bulundu.

"PİŞMANIM"

İnce, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Adam kazandı' mesajıyla ilgili ise "Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor" dedi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Yorgun bir Erdoğan var. Bu Erdoğan gidecek de, peki bu 6'lı Masa ile bu olur mu? Erdoğan'ın gitmesinde hemfikiriz. Hayal görmeyin diyorum. 1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Ali Dibo'dan Adalet Bakanı olur mu?' Sadullah Ergin'den bahsediyor. Sadullah Ergin şimdi nerede? DEVA Parti'den milletvekillerini belirleyecek komisyonunun temsilcisi. Sayın Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyor. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana.

İttifaklar iki türlü kurulur. Bir ilkeler bir de menfaat ittifakı kurulur. Hüdapar'la AKP ittifak kuruyor, Türk bayrağını tartışıyor. MHP de susuyor.

Millet İttifakı da bir çıkar ittifakı. 59 yaşındayım. 21 sene önce milletvekili oldum. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullandım. 15,5 milyon oy alıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. oldum. Ağrı'ya 3 kez gittim. Hakkar-Şırnak arasını 3 kere geçtim. Artvin'den Edirne'ye Türkiye'nin dört bir yerini karış karış dolaşıyorum. Erdemli'den Kaş'a kadar bütün Akdeniz sahilini uzun kollu gömlekle dolaştım. Kısa kollu gömlek siyasetçiye yakışmaz. Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceksin, vazgeçmişin Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler?

Bu iktidarı göndermek için bu muhalefeti de göndermek lazım. Türkiye bu hale muhalefet getirmedi, iktidar getirdi, buna itirazım yok. Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum; siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Salon adamları ile salon adamları. Ben sokak siyasetçisiyim. Dokunurum insanlara. Nişantaşı'nda kafeleri de bilirim, sanayi sitelerini de bilirim. Muhalefet yüzde 60'la kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum! CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Ben sadece CHP'nin adayıydım. Ekmeleddin İhsanoğlu 14 partinin adayıydı. Ben sadece CHP'den yüzde 30 fazla oy aldım. İstanbul mitingini keşke yapmasaydım, pişmanım. 'Kazanıyor bu' dendi, keşke o mitingi başladığımızda yapabilseydik."