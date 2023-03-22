Bloomberg'de dikkat çeken analiz: 'Erdoğan ilk kez ciddi bir kaybetme olasılığıyla karşı karşıya'

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'de, Türkiye'de seçim dönemi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir analiz yayınlandı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre "Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın aksiliklerle dolu haftası kötüleşiyor" başlıklı analizde, AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlere getirdiği, ancak 'düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018 ve sonrasında kabinede yer vermediği Mehmet Şimşek'in iktidar partisinin teklifini reddetmesi yorumlandı.

"Erdoğan'ın Şimşek'i yeniden yönetime katılmaya ikna edememesi, seçim öncesi desteğini artırmaya çalışırken yeni bir yenilgiye işaret ediyor" denilen analizde, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile iktidarın görüşmeleri, "Erdoğan'ın partisi, Hizbullah'ın yasadışı militan grubunun üyelerinden oluşan uç bir partinin desteğini almayı başardı" sözleriyle değerlendirildi.

'ŞANSINI YÜKSEK GÖRSEYDİ, MARJİNAL ÇEVRELERE İHTİYAÇ DUYMAZDI'

Bloomberg'e konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü İlter Turan ise "Cumhurbaşkanı kazanma şansını yüksek görseydi marjinal çevrelerin desteğini arama ihtiyacı hissetmezdi" dedi. Turan, "Bir sonuca varmak için çok erken ancak seçimler kurallara göre yapılırsa, ilk kez cumhurbaşkanı ciddi bir kaybetme olasılığıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

'ROTA, RUSYA'DAN UZAKLAŞACAK ŞEKİLDE DEĞİŞEBİLİR'

'Seçmenlerin son derece kutuplaşmış durumda' olduğunu söyleyen Ankara'daki Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan stratejist Nihat Ali Özcan da, şu açıklamalarda bulundu: "Seçimler köprüden önceki son çıkış. Eğer seçmenler Erdoğan'ın iktidarına son vermeye karar verirse, bu Türkiye'nin rotasını ABD liderliğindeki geleneksel müttefiklerine doğru ve Rusya'dan uzaklaşacak şekilde değiştirebilir."

ASH: ERDOĞAN, YETKİ VERMEYE REDDETTİ

Şimşek'in 2018'de hükümetten ayrılmasından bu yana Türkiye'nin 'resmi rezervlerinin çoğunun tükendiği, Türk Lirası'nın rekor düşük seviyelere indiği ve enflasyonun kontrolden çıktığı' belirtilen analizde, ekonomist Timothy Ash'in değerlendirmeleri de yer aldı.

BlueBay Asset Management'ın piyasalar stratejisti Ash, Şimşek'in 'geri dönüş' teklifini reddetmesini şöyle açıkladı:

"Muhtemelen Erdoğan, Şimşek'e gerektiği şekilde politika faizlerini artırma yetkisi vermeyi reddetti. Bence bir kez daha öğrendiğimiz şey, Erdoğan'ın dönme taraftarı olmadığı; para politikası görüşlerinden ödün vermeye istekli değil."