AKP'den Hizbullah şemsiyesi: HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağıyla ilgili haberlere erişim engeli

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağlantısını ortaya koyan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu.

AKP'den Hizbullah şemsiyesi: HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağıyla ilgili haberlere erişim engeli

Seçimlere artık iki aydan kısa bir süre kala ittifakların genişleme çabası sürüyor. 

Kamuoyunda bu çabaların en fazla tepki çekeni Hizbullah'la bağlantısı olan HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılma konusu oldu. 

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HİZBULLAH HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ

HÜDA-PAR'ın Hizbullah ile bağlantısına ilişkin çok sayıda haber ve belge gün yüzüne çıkarken; AKP ittifak ortağı HÜDA-PAR'a şemsiye açtı. 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından katılması beklenen HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağlantısını ortaya koyan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu. 

Başarır, "İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, HÜDA-PAR'ın Hizbullah ile bağına ilişkin 47 haber hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı vermiş! Hizbullah ile arasındaki bağ için bir karar; yaptırım uygulasa mahkeme derim onlara" ifadelerini kullandı.

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