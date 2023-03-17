AKP'den Hizbullah şemsiyesi: HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağıyla ilgili haberlere erişim engeli
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağlantısını ortaya koyan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Seçimlere artık iki aydan kısa bir süre kala ittifakların genişleme çabası sürüyor.
Kamuoyunda bu çabaların en fazla tepki çekeni Hizbullah'la bağlantısı olan HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılma konusu oldu.
HİZBULLAH HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ
HÜDA-PAR'ın Hizbullah ile bağlantısına ilişkin çok sayıda haber ve belge gün yüzüne çıkarken; AKP ittifak ortağı HÜDA-PAR'a şemsiye açtı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından katılması beklenen HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağlantısını ortaya koyan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Başarır, "İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, HÜDA-PAR'ın Hizbullah ile bağına ilişkin 47 haber hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı vermiş! Hizbullah ile arasındaki bağ için bir karar; yaptırım uygulasa mahkeme derim onlara" ifadelerini kullandı.