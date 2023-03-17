AKP'den Hizbullah şemsiyesi: HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağıyla ilgili haberlere erişim engeli

Seçimlere artık iki aydan kısa bir süre kala ittifakların genişleme çabası sürüyor.

Kamuoyunda bu çabaların en fazla tepki çekeni Hizbullah'la bağlantısı olan HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılma konusu oldu.

HİZBULLAH HABERLERİNE ERİŞİM ENGELİ

HÜDA-PAR'ın Hizbullah ile bağlantısına ilişkin çok sayıda haber ve belge gün yüzüne çıkarken; AKP ittifak ortağı HÜDA-PAR'a şemsiye açtı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından katılması beklenen HÜDA-PAR'ın Hizbullah'la bağlantısını ortaya koyan haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Başarır, "İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, HÜDA-PAR'ın Hizbullah ile bağına ilişkin 47 haber hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı vermiş! Hizbullah ile arasındaki bağ için bir karar; yaptırım uygulasa mahkeme derim onlara" ifadelerini kullandı.