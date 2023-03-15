Kulis: HÜDA PAR, AKP'yle ittifak görüşmelerinde 8 ilde vekillik istedi

Kamuoyunda 'Hizbullah'ın yasal partisi' olarak anılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 2015'teki milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla girmişti ve Adana, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Mardin ile Şanlıurfa'da oylamaya katılmıştı. 2018'de ise parti olarak giren HÜDA PAR, Türkiye genelinde 157 bin oy (yüzde 0.37) almıştı.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre parti, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için iktidar partisiyle yaptığı görüşmelerde güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk TV'de katıldığı yayında "Kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna şu yanıtı vermişti: