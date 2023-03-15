Kulis: HÜDA PAR, AKP'yle ittifak görüşmelerinde 8 ilde vekillik istedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR), ittifak görüşmelerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 8 ilde, seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

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Kulis: HÜDA PAR, AKP'yle ittifak görüşmelerinde 8 ilde vekillik istedi

Kamuoyunda 'Hizbullah'ın yasal partisi' olarak anılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 2015'teki milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla girmişti ve Adana, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Mardin ile Şanlıurfa'da oylamaya katılmıştı. 2018'de ise parti olarak giren HÜDA PAR, Türkiye genelinde 157 bin oy (yüzde 0.37) almıştı. 

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre parti, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için iktidar partisiyle yaptığı görüşmelerde güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti. 

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk TV'de katıldığı yayında "Kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna şu yanıtı vermişti: 

"Sayı pazarlığı yapmıyoruz. Biz Meclis’e temsil edilmek ve bu mümkün olan en yüksek seviyede olsun istiyoruz ama bu bizim için tek ölçüt değil. Biz mevcut cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz."
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HÜDAPAR 2023 seçim AKP
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