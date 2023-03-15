Cumhur İttifakı'ndaki krizin detayları: 'Özel sohbetlerinde açıktan söylüyorlar'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala siyasi partiler, stratejilerini netleştirmeye başlıyor; en fazla vekil çıkaracak adımları belirlemek için yoğun mesai harcıyorlar. Bu kapsamda AKP, ana omurgasını MHP ile birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı genişletmek adına Yeniden Refah ve kamuoyunda 'Hizbullah'ın yasal partisi' olarak anılan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile görüşüyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu çalışmalar nedeniyle Cumhur İttifakı'nda krizin baş gösterdiğini söyledi.

"Neden de HÜDA PAR'ın üniter devlet, YRP’nin ise kadına şiddet yasaları ile ilgili tutumu. HÜDA Par Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, tartışılıyor olmaktan memnun, bunun tanınırlıklarını artırdığı kanısında" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Ramanlı, İttifaka ilişkin sorunun olmadığını, sadece hangi modelde katılımın olacağına yarın karar vereceklerini aktardı. Yani AK Parti listesinden mi, yoksa 41 yerde parti kimliğini koruyup, bazı yerlerde ortak liste içinde yer almak şeklinde mi olacağına yarın karar verecek…

'ÖZEL SOHBETLERİNDE AÇIKTAN SÖYLÜYORLAR'

BBP ise HÜDA PAR'ın ittifak içinde olmasından duyduğu rahatsızlığı açıktan dile getiriyor; AK Parti ise gelen tepkileri 'Partilerin öne sürdükleri hiçbirimizi bağlamaz, bizi ittifak protokolü bağlar' diyerek yatıştırmaya çalışıyor.

Ancak Doğu ve Güneydoğu kökenli milletvekilleri HÜDA PAR konusunda isteksiz tutumunu özel sohbetlerinde açıktan söylüyor.

YRP’nin ittifakta yer almanın şartı olarak kadına şiddet yasalarının ayıklanması şartı ise AK Parti içinde soruna yol açtı.

TBMM KULİSLERİNDE SIKLIKLA TEKRAR EDİLEN SORU

Partinin etkin isimleri bunun olmayacağını beyan etmiş bulunsa da tabandan özellikle de kadınlardan gelen tepkiler üzerine, 'Olmaları mı, yoksa olmamaları mı daha ehveni şer' sorusu TBMM kulislerinde AK Partili vekiller tarafından sıklıkla tekrar ediliyor.

Seçim takvimi başladığı için de partilerin en geç gelecek cuma gününe kadar ne şekilde seçime gireceklerine karar vermesi zorunluluğu var. Anlaşılan o ki kıran kırana pazarlıkların yaşandığı bir süreç bekliyor. (...)"

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MHP NE DİYOR?

MHP yönetiminde ise genel olarak söz konusu gelişmelerle ilgili bir sessizlik hakim. Yalnızca, 2019'daki yerel seçimlerde MHP'den Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday olan hukukçu Serkan Toper'in bir demeci bulunuyor:

"HÜDA PAR'ı MHP anlatmayacak. MHP taviz mi verdi? HÜDA PAR anlatacak tabanına. HÜDA PAR Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesi hedefi için, 'ben de varım' diyorsa, burada olacak."