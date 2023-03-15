Deniz Zeyrek'ten muhalefete uyarı: Benden söylemesi...

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, şu ana dek 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde meydana gelen yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişinin etkilendiği depremlerin ardından dikkati çeken uyarılarda bulundu.

Muhalefet liderlerinin deprem konusunda iktidarın eksikleri, yanlışları, ihmalleri ve suistimalleri konusunda önemli tespitler yaptığını, bunlara katılmamanın mümkün olmadığını dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"Muhalefetin ihaleler konusunda da önemli uyarıları var.

Ancak tespit yapmakla, uyarmakla yetinmemeliler. Kendi alternatif modellerini de net ve anlaşılır bir şekilde insanlara anlatmalılar. Konut yapmaya değil, mevcut iktidarın modeli ve aceleciliğiyle riskli konut yapmaya karşı olduklarını göstermeliler.

Aksi takdirde halk tercih yaparken başını sokacak konutlar yapanlarla onlara karşı çıkanlar gibi iki kategori belirler ve konut yapacak olanı tercih eder. Benden söylemesi."

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