Naci Görür alarm veren yerleri açıkladı: 'Depremin şiddeti 9'u bulur'
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri açıklarken, olası Marmara depreminin şiddetinin 9'u bulabileceğini söyledi.
Maraş ve Elazığ depremlerini öngören ve depremler öncesinde de uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri açıklarken, olası Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini söyledi.
Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir'e konuşan Görür, 6 Şubat depremlerinin sonuçlarını değerlendirerek artçıların bir yıldan fazla süreceğini söyledi.
Görür, “İki büyük deprem nedeniyle Türkiye’nin büyük bir kısmının Anadolu’nun güney, güneybatıya doğru 7 metreye yakın savrulması, Anadolu levhasının içerisinde Doğu Anadolu Fay’ına yakın olan yerlerdeki levha içi faylarda da stres değişikliklerine neden olacağı için oradaki irili ufaklı fayların da dengesini bozdu. Dolayısıyla bunlar da kendilerine ulaşan stres ve değişime göre irili ufaklı depremler oluşturacaklardır” dedi.
DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER
Maraş ve Elazığ depremlerini öngören ve depremler öncesinde de uyarılarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri de açıkladı: